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Ученые: Витамин D снижает риск развития рака кишечника

Вчера, 23:15

Однако для профилактики онкологического заболевания дозировка витамина не должна превышать допустимую норму. Рак кишечника - самый распространенный вид онкологии.

Доказано, что если постоянно принимать витамин D, то риск развития рака кишечника снижается до минимума. Однако стоит учитывать и дозировку вещества, которая не должна превышать 75-100 нмоль/л. Для проведения эксперимента, ученые обследовали 5700 людей с онкологией и 7000 здоровых граждан. По результатам анализа стало ясно, что при недостатке витамина D, риск развития болезни увеличивается на 31%. Подчеркивается, что женщинам нужно больше «солнечного» витамина, чем мужчинам, которым не важна дозировка вещества. Согласно статистике, рак кишечника самый распространенный, у женщин риск появления онкологии составляет 4,2%, а у мужчин 4,5%. Также витамин D благотворно влияет на суставы и кости, не давая им разрушаться.

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