Овцы в Новой Зеландии станут меньше пукать и отрыгивать

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Новозеландские учёные вывели новую породу овец, у которых на 20% снижен выброс метана в атмосферу. Животные теперь будут меньше пукать и отрыгивать, что позволит сократить выбросы парниковых газов.

Сельскохозяйственное исследовательское агентство AgResearch путём селекции вывели новый вид овец. Животных помещали в специальную камеру, в которой измеряли степень загазованности. Были отобраны представители, которые пукали и отрыгивали меньше всех, а их потомство дало результаты, которые значительно ниже.

Исследование кажется забавным и бессмысленным, но нельзя недооценивать выбросы метана в атмосферу. Из-за них образуется парниковый эффект, при котором газы поглощают тепло и мешают его отражению от земной поверхности. Известно, что большая часть выбросов в Новой Зеландии производится крупным рогатым скотом. Разведение «экологичных» животных поможет уберечь землю от глобального потепления.