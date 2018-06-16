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Нейросеть сможет придумывать шутки

Сегодня, 07:40

Добровольцы оценили шутки нейросети, подчеркнув, что их не отличить от человеческих. В скором времени человек сможет общаться с роботом на равных.

Ученые из университета Стэнфорд сообщили, что теперь нейросеть сможет придумывать шутки и создавать мемы. В некоторых случаях все получается настолько реально, что добровольцы не смогли определить, какие шутки сказал человек, а какие - робот. Изначально, на самом первом этапе эксперимента, ученые не планировали серьезно заниматься проектом. Сообщается, что для создания мемов, нейросеть берет картинку из Интернета, а после придумывает текст. Одной из самых удачных шуток эксперты оценили мем «Нельзя так взять, и…».

Добровольцам предложили несколько шуток, и попросили определить, какая принадлежит именно искусственной сети, а какая человеку. В большинстве случаев эксперты оценивали шутки одинаково и не смогли определить источник мема. Подчеркивается, что нейросеть постоянно развивается, и в скором времени человек сможет создать робота, с которым можно будет общаться как с другом.

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