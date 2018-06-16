Учёные нашли способ дешёвой очистки воды семенами

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Два профессора биомедицинской инженерии и химического машиностроения Университета Карнеги-Меллона Боб Тилтон и Тодд Пшибицен изобрели интересный способ фильтрации воды. Основан он на семенах индийского масличного дерева.

Специалисты предложили к использованию семена моринги масличной. Дерево отлично произрастает в тропическом и субтропическом регионах и культивируется для пищевой продукции и масел. Его семенами и ранее очищали некоторые виды вод, однако было замечено, что такая вода может оставаться чистой только 24 часа.

Учёные решили объединить метод фильтрации песком и способ выделения белка из семян моринги. Так, выделяя белки и адсорбируя их на поверхности частиц диоксида кремния, основного компонента песка, они создали «f-песок» («f-sand»). Примечательно, что такой способ очитки является не только дешёвым, но и универсальным, поскольку подходит для воды любой жёсткости. Кроме того, прошедшая такую очистку вода обогащается полезными микроэлементами и «заряжается».