VistaNews.ru


Учёные нашли способ дешёвой очистки воды семенами

Сегодня, 07:27

Два профессора биомедицинской инженерии и химического машиностроения Университета Карнеги-Меллона Боб Тилтон и Тодд Пшибицен изобрели интересный способ фильтрации воды. Основан он на семенах индийского масличного дерева.

Специалисты предложили к использованию семена моринги масличной. Дерево отлично произрастает в тропическом и субтропическом регионах и культивируется для пищевой продукции и масел. Его семенами и ранее очищали некоторые виды вод, однако было замечено, что такая вода может оставаться чистой только 24 часа.

Учёные решили объединить метод фильтрации песком и способ выделения белка из семян моринги. Так, выделяя белки и адсорбируя их на поверхности частиц диоксида кремния, основного компонента песка, они создали «f-песок» («f-sand»). Примечательно, что такой способ очитки является не только дешёвым, но и универсальным, поскольку подходит для воды любой жёсткости. Кроме того, прошедшая такую очистку вода обогащается полезными микроэлементами и «заряжается».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые создали экономный метод опреснения воды

Британские ученые нашли метод борьбы с мужским бесплодием

Ученые изобрели семена овощей для Марса

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем