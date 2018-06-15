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Лошади способны улучшить жизнь людям со склерозом

Вчера, 22:57

Наука не стоит на месте, и ученые продолжают помогать людям искать во многих вещах счастье и удовольствие.

Рассеянный склероз доставляет множество неудобств людям, переносящим данное заболевание: усталость, проблемы с недержанием мочи, затруднения при подвижности нижних конечностей и многое другое.

Многопрофильная команда ученых разработала исследование, в котором проводится анализ преимуществ, которые оказывает иппотерапия на пациентов. Результаты анализа показали, что лошади способны улучшить жизнь людям со склерозом.

Во-первых, упражнения на открытом воздухе при контакте с лошадьми уменьшают уровень депрессии и тревоги. Во-вторых, физическая активность влияет на увеличение скорости походки пациента, и способствует восстановлению баланса и регуляции мышечного тонуса больного.

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