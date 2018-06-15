В Астане раскрыта тайна НЛО: За него приняли «взлетевшие» Байтерек и цирк

Сегодня, 22:09

В Сети появилась видеозапись, которая «раскрыла тайну главных достопримечательностей столицы» в виде НЛО, напугавшего местных жителей.



Занятные видео, похожие на фильмы про пришельцев быстро разлетелись в соцсетях.

Автор видеоролика с помощью монтажа заставил внешние грани Байтерека вращаться, издавая гул, от которого по телу «бегут мурашки». Выглядит видео очень натурально. Автор подписал его: «Я один не знал, что Байтерек так умеет?».

Следующее видео запечатлело «взлетевшее» здание цирка, которое стартовало со скоростью ракеты, а его круглая форма придала сходство с летающей тарелкой.

Жители Астаны шутят в Сети: «Я всегда знала, что это не просто цирк», «Тайна НЛО раскрыта» и все в том же духе.

Но самым первым в Астане НЛО стала парящая над землей пирамида, которую жители города привыкли помнить как Дворец мира и согласия. Видео было настолько поразительным, что его даже показали в местных новостях.