Специалисты научились слушать музыку вулканов

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Уникальные звуки можно использовать, чтобы выяснить, что происходит внутри других вулканов по всему миру.

Исследователи эквадорского Геофизического Института разработали оборудование для записи инфразвука, который издает вулкан Котопакси.

В 2016 году удивительные звуки не доступные человеческому слуху удалось записать в кратере вулкана в Эквадоре. Вулканы производят разные звуки: клокотание, грохот, рев, и даже гром во время извержения. Но когда в 2015 году произошло извержения Котопакси (стратовулкан в Центральных Кордильерах), ученые стали слышать звук, который казался музыкой. Идеальные по тангажу колебания отражались от внутренних стен кратера и по спирали поднимались вверх приблизительно 90 секунд на очень низких частотах.

Исследователи продолжили изучать таинственные звуки, установив дополнительное прослушивающее оборудование, и обнаружили еще 88 реверберационных звуковых волн, которые, возможно, были связаны со взрывами на дне центрального кратера вулкана.

Если аналогичные инфразвуковые сигналы будут обнаружены на других вулканах, то их можно будет использовать, чтобы «увидеть зверя изнутри». Этот метод можно будет применять для прогнозирования извержений там, где нет условий для визуального наблюдения.