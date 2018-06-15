Темную материю притягивает "пятая сила"

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Исследователи предложили новый эксперимент с использованием сверхплотных звезд, чтобы узнать больше о взаимодействии темной материи со стандартной материей.

Таинственная темная материя мало изучена и попытка понять ее свойства является важной задачей в современной физике и астрофизике. Считается, что так называемая темная материя составляет около 80% материи нашей Вселенной. Наблюдать ее непосредственно не удавалось, но можно было зафиксировать ее присутствие с помощью астрономических наблюдений.

С неизвестной природой темной материи у ученых возникает вопрос, есть ли иная сила, помимо гравитации, которая тянет нормальную материю к темной, или же отталкивает ее, уменьшая притяжение между двумя материями. Такая гипотетическая сила имеет название «пятая сила».

Чтобы проверить универсальность свободного падения в сторону темной материи, исследовательская группа определила особенно подходящий бинарный Пульсар, названный PSR J1713+0747, который находится на расстоянии около 3800 световых лет от Земли.

Исследователи медленно движущийся миллисекундный Пульсар на широкой орбите. Чем шире Орбита, тем более чувствительно она реагирует на нарушение универсальности свободного падения. Если Пульсар чувствует другое ускорение по отношению к темной материи, чем белый карлик-компаньон, то со временем должна наблюдаться деформация бинарной орбиты, т. е. изменение ее эксцентриситета.

Как только мы получим массив квадратных километров, мы можем сделать эти тесты сверхточными", - говорит Майкл Крамер, директор MPIfR и руководитель исследовательской группы" фундаментальная физика в Радиоастрономии".