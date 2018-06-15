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Тайные файлы, подтверждающие контакт с инопланетянами, были надежно спрятаны, а теперь попали в Сеть.

В данных военных США размещены неопровержимые доказательства существования внеземных цивилизаций. Секретный отчет ВВС США доказал связь НЛО с людьми в Нимице. Необычный случай был скрыт официальными властями. Поскольку афишировать подобное не принято в мире.

По записям видно, что пилоту приказали пропустить неизвестный объект, а после продолжить движение. Он проигнорировал приказ и посмотрел на него, отметив, что был в воде 50-100 м в диаметре, форма объекта была близка к круглой.

Он создал большую площадь вспенивания белой воды и напомнил пилоту о чем-то быстро погружающемся с поверхности, как подводная лодка или тонущий корабль. Вскоре после этого пилот снова посмотрел на область и не обнаружил никаких следов нарушения или какого-либо корабля рядом с местом.

Согласно докладу, нарушение могло быть вызвано объектом, который был «скрыт» или «невидим для человеческого глаза». Отчет появился примерно месяц назад, когда он был опубликован I-Team, следственной группой новостей в Лас-Вегасе, которая охватывает все истории, от преступности до местных событий. До сих пор неясно, является ли документ подлинным, но если так, это одно из самых убедительных доказательств для современных НЛО.