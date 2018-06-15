Учёные: Похудеть поможет острая пища и жара

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Для тех, кто не успел похудеть к лету, ученые продолжают предлагать методы быстрого сброса лишнего веса.

Американские учёные и диетологи на протяжении последних нескольких лет изучили, как жара и острая пища влияет на аппетит человека. Специалисты изучили состав сухпайка солдат в зависимости от места их дислокации. Оказывается, что в зависимости от местности военные получают в день от 13 до 20 тысяч калорий в одном пакете сухого пайка.

Учёные также определили, что каждый раз, когда температура местонахождения американских солдат повышалась на один градус, им выдавали на 110 калорий меньше еды. Это объясняется тем, что человеку хочется меньше есть в условиях жары. Кроме того, аппетит уменьшает и физическая нагрузка. Так подопытные ели на 25% меньше после занятий спортом.

Также известно, что похудеть поможет и острая пища. Дело в том, что после такого приёма пищи чувство голода также исчезает. Оказывается, что в острых продуктах есть вещество, подавляющее чувство голода.

Исследователи считают, что их открытие позволит диетологам составлять более эффективные системы для похудения. Учёные подытожили, что для сброса лишнего веса стоит забыть о кондиционерах и вентиляторах, начать есть острую еду, а также заниматься спортом.