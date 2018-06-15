Благодаря новому методу ученые разгадали секрет регенерации планарий

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Способность плоских червей восстанавливать свои конечности знакома каждому с детства. Но из-за чего и как никто не знал. Ученые решили узнать это благодаря новому методу.

Алехандро Санчес Альварадо решился узнать регенерацию планарий, используя радиоактивное мечение белков. В ходе эксперимента выяснилось, что для регенерации червям важен Nb2. Это второй из 12-ти типов неопластов. Это стало известно благодаря способности размножаться только этого типа, когда облученные планарии боролись за жизнь.

Институт медицинских исследований Стоуера обнаружил содержание тетраспанинов у плоских червей. Это белок, который содержался в мембранах неопластов. Он содержится и в организме человека.

В итоге всего эксперимента стало ясно, что роль белка играет самую важную роль в способности восстанавливаться у плоских червей. Ученым еще предстоит разгадать, благодаря чему белок способен на регенерацию.