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По мнению американских ученых, данный метод применим даже в случаях наркомании.

В мире известно большое число различных пристрастий, от которых людям сложно избавиться самостоятельно. Наиболее распространенными считаются курение, алкоголизм, наркотическая и пищевая зависимость.

Как правило, большая часть зависимых от чего-либо людей не спешат переходить на здоровый образ жизни, а те, кто давно хотят избавиться от своей зависимости, попросту не знают, с чего начать.

Однако специалисты раскрыли секрет молниеносной борьбы с зависимостью. Группа американских исследователей провела эксперимент с участием женщин и мужчин разных возрастных категорий. Ученые предложили людям, страдающим какой-либо зависимостью, в момент наступления желания выкурить сигарету или что-то съесть, выполнить 5-10 минут несколько любых упражнений.

Результат исследования показал, что люди, отвлекаясь от своих «желаний», могли бы с помощью подобного метода и вовсе избавиться от зависимости.

Ученые объяснят это тем, что во время занятий аэробикой мозгом вырабатывается допамин, который отвечает за чувство удовлетворенности. Ученые будут продолжать свои исследования, чтобы быть максимально уверенными в том, что аэробика является лучшим способом в профилактике и лечении любых видов зависимости.