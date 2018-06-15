Животные вынуждены вести ночной образ жизни из-за страха перед человеком

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Ученые проанализировали поведение 62 видов животных из разных сред обитания и выяснили, что поведение животных не изменилось со времен динозавров.

Ночной образ жизни большей части современных млекопитающих, продиктован защитной реакцией, которая является следствием естественной боязни людей.

Звери вынуждены поступиться дневным образом жизни в пользу ночного из-за страха перед человеком. Любая встреча с человеком является стрессом для животного, потому что млекопитающие воспринимают человека как хищника, который охотится днем. Поэтому для сохранения своего вида звери, следуя инстинкту выживания, кардинально изменили свою жизнь.

Даже те животные, которые живут в природоохранной зоне или зоопарке не чувствуют себя спокойно, потому что встречи с человеком происходят все чаще даже в условиях искусственно созданной «дикой» природы.