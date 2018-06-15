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В Сан-Франциско появятся новые НЛО-туалеты

Сегодня, 18:46

Департамент общественных работ города выражает надежду, что эти НЛО похитят городскую проблему гигиены.

В Сан-Франциско появятся новые НЛО-туалеты, которые заменят старые зеленые общественные уборные в парижском стиле. Новый дизайн сделает кабинки похожими на космические капсулы из жидкого металла. Новые уборные называются «AmeniTrees». Сообщается, что они также послужат стильными дисплеями для размещения рекламы.

Каждая капсула будет состоять из панелей, которые можно вращать для того, чтобы создавать различные формы и размеры. В модернизированном туалете есть капсула, которая действует в качестве информационного киоска, а также капсула побольше, которая и является туалетом. Разработчики лишь надеются на то, что пользователи не перепутают капсулы.

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