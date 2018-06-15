"Парадоксы организма": Чтобы похудеть - надо много есть

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Учёные, занятые разработкой разнообразных диет для похудения, часто приходят к весьма парадоксальным выводам. Настолько парадоксальным, что это становится конкретной сенсацией.

Одна из выработанных в настоящее время специалистами теорий гласит о том, что требуется много есть для того, чтобы похудеть. Таковыми являются парадоксы организма.

Ранее считалось, что сбрасыванию веса помогает лишь употребление низкокалорийных продуктов. Однако, для достижения желанной цели можно есть «сколько хочу».

Это звучит странным, но является вполне возможным. Предполагается, что в меню должно быть присутствие яиц, белого мяса, кабачков, бобовых культур, огурцов и фруктов, в которых пониженное содержание крахмала.

Эти культуры, как полагают специалисты, не ведут к повышению в крови уровня сахара. Табу является употребление риса, макарон и сладостей.

Если употреблять все указанные «диетические» продукты, даже без их ограничения, может быть достигнут заметный эффект по похудению. Остаётся – попробовать.