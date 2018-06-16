Учёные: Человек переедает не просто так

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В то время, как большинство населения планеты, откровенно, голодает, в другой части мира замечено ожирение жителей. Этим феноменом заинтересовались учёные.

Они установили, что человек переедает не просто так. Он употребляет некоторые продукты, даже когда не голоден.

К такому выводу пришли учёные, работающие в университете Йеля. Специалисты полагают, определённую комбинацию по жирам и углеводам может требовать для себя мозг человека. Эти продукты требуются для его эффективного функционирования, а вопрос переедания при этом не учитывается.

Учёные сообщили, их исследование охватило обработку данных о 206 взрослых. Тем показали снимки закусок, которые в своей основе содержали сахар и комбинации жиров с углеводами.

Вопросом был определение, насколько, по мнению американцев, калорийны эти продукты и сколько они готовы за них платить.

Как оказалось, продукты с содержанием жиров и углеводов способны к включению нейронных цепей в области мозга, отвечающей за награды. Участники эксперимента продемонстрировали, что готовы платить за них больше и всегда. Просто – больше и всегда.

Учёные полагают, это является следствием того, что предками потреблялись естественные источники пищи. Тогда не было закусок, в которых производится сочетание углеводов и жиров. Мозг человека, видимо, ещё не успел справиться с «вредностью» этого явления. Пиццы, гамбургеры и пончики появились не так давно.