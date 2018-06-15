В янтаре обнаружена древнейшая лягушка, жившая вместе с динозаврами

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Благодаря последней находке окаменевших останков в Азии учёные смогли изучить, как выглядел вымерший вид лягушек Electrorana limoae, и доказать, что они были ровесниками динозавров, живя 99 миллионов лет назад.

Это древнейшая окаменелость из тех, что вообще обнаруживались по виду Electrorana limoae. Всех находили в янтаре. По словам специалистов, находку можно назвать действительно уникальной, ведь она почти целая. По мнению Дэвида Блэкберна, куратора группы из Флориды, такая лягушка могла бы прояснить, как жилось возле динозавров таким небольшим существам.

В основном, лягушки старались уйти в сухую зону, к которой территория современных тропиков не относилась. Однако именно в последних жил вид Electrorana limoae. Это удалось доказать благодаря находке на территории северной части Мьянмы на юго-востоке Азии. Теперь исследователи собираются пересматривать всю эволюционную историю лягушек.