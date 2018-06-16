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Американские ученые из космического агентства NASA, пришли к выводу, что на планете Плутон находится настоящий жидкий океан. Только скрывают его льды, которыми покрыта поверхность планеты.

Плутон скрывает ядовитый океан. Сиропоподобная жидкость, которая его наполняет, содержит большое количество аммиака. Океан не может затвердеть или замерзнуть, благодаря свойствам наполняющего его раствора. Снимки ледяного карлика были получены с космического аппарата New Horizons. Следы присутствия жидкости специалисты NASA зафиксировали на равнине Плутона. Расположена равнина на 2,5 км ниже среднего уровня поверхности планеты.

Также, на присутствие на Плутоне океана указывают разломы. Они избороздили всю поверхность планеты. Однако, все указанные доказательства являются косвенными. Из-за того, что планета-карлик находится очень далеко от Земли, ученые не могут получить непосредственного подтверждения существования ядовитого океана.

Заметим, что на Плутоне царствует чудовищный холод: около минус 234 градусов Цельсия. Атмосфера чрезвычайно разреженная. Свободного кислорода нет. Так, что ни о какой жизни говорить нельзя.

Информации о небесном теле, открытом в 1930 году, очень мало. Известно, что его год равен 248 земным. Вокруг планеты, получившей в 2006 году статус карликовой, вращается пять спутников.