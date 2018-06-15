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Учёные: Желудок человека может «ориентироваться» на местности

Сегодня, 16:18

Как удалось выяснить учёным из Южно-Калифорнийского Университета, желудок человека умеет не только пищу переваривать, но и находить отличные места для перекуса.

К слову, и находить, и отлично их запоминать. Учёные напомнили, что желудок постоянно передаёт мозгу сигнал о том, что человек сыт. Передача сигнала происходит по так называемому блуждающему нерву. Специалистов заинтересовала реакция живого организма на отсутствие функционирующего блуждающего нерва. Эксперимент они поставили на крысах, но выводы применимы и к человеку.

Учёные разорвали вышеупомянутый нерв и поставили животным несколько задач на нахождение предметов и еды. Результаты их поразили: крысы испытывали трудности в нахождении выхода и в других похожих тестах. Это свидетельствует о том, что, имея постоянную связь желудка и мозга, человек может однажды пообедать в каком-либо месте и надолго запомнить свои впечатления «желудком», который, в свою очередь, сориентируется и приведёт человека в это место ещё раз.

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