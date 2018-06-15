Возраст древнего памятника в Адыгее узнали при помощи зубов свиньи

Сегодня, 16:20

Сибирские ученые проводили раскопки памятника древней культуры, который обнаружили в Адыгее еще в 1963 году. Раскопки были начаты еще семь лет назад специалистами Государственного Эрмитажа.

Археологи из Санкт-Петербурга проводят раскопки редкого памятника, который обнаружили в 1963 году в Адыгее. Во время проведения работ, специалисты столкнулись с серьезной проблемой – они не могли определить возраст объекта. На помощь своим коллегам пришли физики из Новосибирска.

Археолог из Государственного Эрмитажа Сергей Осташинский рассказал, что совместными усилиями удалось напрямую установить возраст груши, которые были обнаружены в третьем слое. Такая находка стала очень важной для характеристики образа жизни людей того периода, которые проживали у речья Мешоко, а также для установления особенностей климата и флоры того времени. Известно, что все костяные остатки имеют два типа атомов углерода – стабильный углерод-12 и нестабильный углерод-14. Физики еще в прошлом веке доказали, что сравнивая доли этих изотопов можно практически со 100% точностью установить возраст различных артефактов. Для этого использовался уникальный ускоритель , который есть в Новосибирске в центре коллективного пользования СО РАН «Геохронология кайнозоя».

Осташинскому и его команде удалось найти в третьем слое стоянки несколько артефактов биологического происхождения – несколько десятков огрызков диких груш, а также зуб кабана. Эти находки стали большой удачей для ученых, а их органическая природа позволила археологам вычислить возраст каменных артефактов и других следов пребывания людей, найденных в этом же слое отложений на дне пещеры, и понять, к какой культуре они принадлежали.