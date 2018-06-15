Ученые: Кристаллов оливина в лаве Килауэа нет

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Туристы на Гавайях ошибочно приняли лаву с камнями за уникальные драгоценные оливины. Геологи экспериментально проверили находки людей, и заключили – это бесценные камешки.

Гавайские специалисты говорят, что люди ошибочно приняли лавовые породы за оливин или нашли более крупные кристаллы в старых зонах извержения лавы, таких как извержение Капохо 1960 года.

«Я предполагаю, что люди видели, что материал был зеленым, они знают, что оливин зеленый, и решили, что это он», - сказал геолог Скотт Роуленд.

Оливины - светлые кристаллы, которые можно найти внутри базальтовых утесов лавы. Роуленд сказал, что их размер может варьироваться от размера ногтя до песчинки, а больших оливинов нет. Геологи говорят, что даже если лавовые породы могут иметь оливин, его не рассмотреть сразу.

«Вы увидите лаву, прежде чем увидите какие-либо кристаллы», - сказал эксперт Шерил Гансеки.

Для людей, ищущих оливины, Роуленд предлагает искать пляжи. «Если вы хотите много оливинов, лучше всего пойти на один из этих пляжей, где природа делает всю работу за вас и отделила все и оставила оливины», - сказал Роуланд. Ученые уже доказали, что кристаллов оливина в лаве Килауэа нет.