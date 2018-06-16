Астронавты обнаружили на Луне постройки инопланетян

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В 1969 году NASA сообщила об успешной высадке на Луну американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина. По завершению миссии «Аполлон-11» агентство созвало пресс-конференцию, в ходе которой Нил Армстронг сделал заявление о гигантских НЛО, сопровождающих корабль на лунной орбите. Материалы конференции более не являются секретными.

В дополнение к этому, исследователями была опубликована секретная видеозапись, которую предположительно сделали американские астронавты во время пребывания на спутнике Земли. Уфологи уверены, что эта запись доказывает, что Земной спутник населяет инопланетная раса.

На видеозаписи довольно хорошо просматриваются постройки инопланетян, сложенные из огромных каменных блоков. На кадрах можно рассмотреть, что сооружения состоят нескольких уровней с колоннами, имеют двери и оконные проемы. Далее можно наблюдать, как астронавты исследуют здание с массой комнат и квадратными колоннами.

Есть предположение, что именно из-за встречи с представителями инопланетной расы были прекращены полеты на Луну.

В NASA отрицают наличие подобной видеозаписи и опровергают ее подлинность. Однако есть масса снимков лунной поверхности, на которых можно рассмотреть внеземные сооружения.