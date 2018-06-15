"Невероятно, но факт": Пауки умеют летать

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Паук выпускает тонкую паутину на подобии парашюта, чтобы взлететь. Таким образом, насекомые могут передвигаться по воздуху, к большому сожалению всех арахнофобов.

Невероятно, но факт: пауки всё-таки умеют летать. Однако арахнофобам не стоит вдаваться в панику, обычно летают самые маленькие виды пауков. Паутину, которая помогает паукам передвигаться, еще называют шелковым парашютом. Таким образом, паук ищет себе новый дом, а взрослые особи так находят себе пищу. Некоторые виды в состоянии перелететь через море, используя паутину. Ученые из Берлинского технического университета решили выяснить, каким образом паук взлетает и остается в воздухе. Для этого несколько пауков-крабов разместили на гладкой поверхности и наблюдали за реакцией во время ветра. Когда паук слышит ветер, он соединяет паутину с поверхностью, образуя, таким образом, своеобразный якорь, который поможет ему не улететь в случае сильного порыва ветра.

Затем, если насекомое считает скорость ветра безопасной, то оно «отсоединяется» от земли и отправляется в полет. Исследователи рассказали, что такие «якоря» могут достигать длиною нескольких метров. Известно, что паук остается в воздухе даже при полном отсутствии ветра. Из-за того, что паутина настолько легкая, это позволяет ей не опускаться на землю. Также нити шелка, которые выпускает паук, очень гладкие, что позволяет ему не сопротивляться порывам ветра, а перелетать с помощью него на большие расстояния.