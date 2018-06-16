VistaNews.ru


Ученые нашли виновника, из-за которого не высыпаются люди

Сегодня, 00:30

Ученые выяснили, в чем промах, когда мы не высыпаемся. Все дело в искусственном свете.

 

 

Организм человека приучен спать ночью, благодаря предкам. Людям не нужен был будильник, ведь они засыпали, когда темнело и вставали, когда светлело. Не было никаких фонарей и лампочек, все тушилось, когда собирались спать.

Сейчас же век технологий. Ночью может гореть свет в комнате, зарядка от телефона иметь небольшой мигающий фонарь и т.п. Это и мешает нашего организму до конца насладиться сном и быть бодрым поутру. 

Ученые узнали, что любое проявление искусственного освещения влияет на качество сна. Все дело в синтезе мелатонина, именно он и оказался виновником, из-за которого не высыпаются люди. Его роль очень велика в организме. Именно благодаря ему возможно выспаться и быть активным на протяжении дня. При недостатке мелатонина возможно ожирение, быстрее настает старость, у женщин может даже наступить менопауза. 

Запомните, что мелатонином невозможно запастись. Нужно контролировать свой сон и подходит к нему с особым вниманием. И он вырабатывается только при полной темноте.

Совет прост: хотите выспаться - следует спать в полном отсутствии искусственного света.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Компания Apple поможет пользователям лучше спать ночью

Ученые объяснили, как связаны сон при свете и ожирение

Ученые: Некоторым парам вредно спать в одной постели

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем