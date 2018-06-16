Ученые нашли виновника, из-за которого не высыпаются люди

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Ученые выяснили, в чем промах, когда мы не высыпаемся. Все дело в искусственном свете.

Организм человека приучен спать ночью, благодаря предкам. Людям не нужен был будильник, ведь они засыпали, когда темнело и вставали, когда светлело. Не было никаких фонарей и лампочек, все тушилось, когда собирались спать.

Сейчас же век технологий. Ночью может гореть свет в комнате, зарядка от телефона иметь небольшой мигающий фонарь и т.п. Это и мешает нашего организму до конца насладиться сном и быть бодрым поутру.

Ученые узнали, что любое проявление искусственного освещения влияет на качество сна. Все дело в синтезе мелатонина, именно он и оказался виновником, из-за которого не высыпаются люди. Его роль очень велика в организме. Именно благодаря ему возможно выспаться и быть активным на протяжении дня. При недостатке мелатонина возможно ожирение, быстрее настает старость, у женщин может даже наступить менопауза.

Запомните, что мелатонином невозможно запастись. Нужно контролировать свой сон и подходит к нему с особым вниманием. И он вырабатывается только при полной темноте.

Совет прост: хотите выспаться - следует спать в полном отсутствии искусственного света.