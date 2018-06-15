В США прямой эфир во время трансляции посетил "любопытный" НЛО

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Ранее многие скептики полагали, что демонстрация очередного нашествия пришельцев из космоса является лишь постановочными съёмками. Оказалось, что это не так.

В США во время того, как в Буффало проводился прямой эфир с трансляцией прогнозируемой погоды, прямо в кадре появился «любопытный» НЛО.

Метеоролог Энди Паркер выступал в прямом эфире на местном телеканале. Это происходило вечером. Камера снимала его на фоне ночного неба 14 июня.

Неожиданно в кадре появился НЛО, что могли наблюдать множество телезрителей США. Перемещение объекта осуществлялось с запада на восток. Потом он с помощью непонятного «крюка» изменил направление движения на северное.

Энди Паркер смог заметить этот объект и успеть спросить телезрителей, считают ли они его НЛО или «звездой-стрелком».

Объект двигался очень быстро и имел не плоскую внешность. След света за ним был «сломанным», поэтому он не мог исходить от падающей звезды.

Ряд американских пользователей Сети уже предположили, что НЛО также интересовался погодой, которая будет в США. Почему инопланетянам любопытен климат именно в Буффало, пока является загадкой.