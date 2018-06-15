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Google представит систему, которая будет видеть и понимать пространство

Сегодня, 13:01

Называется она DeepMind. Новый алгоритм будет определять предметы. Сеть будет самообучающаяся, то есть просматривать изображение и описывать его самым кратким образом.

Учёные из компании DeepMind совместно со специалистами из Google рассказали, что новая система, которую представят уже в скором будущем, станет важным шагом в сфере компьютерного зрения. Последняя специализируется на создании программы, которая будет видеть и понимать окружающее пространство, как это делает человек.

Примечательно, что раньше подобные системы анализа мира компьютерами обучались с помощью человека. Сейчас же Google DeepMind будет делать это самостоятельно.

Алгоритм будет состоять из двух систем, которые играть в игру. Первый будет изучать изображение предмета, а затем описывать его характеристики кратким способом. Второй – будет предсказывать, как будет выглядеть общая сцена с участием этого предмета. Если оба предсказания будут правильными, то полученный вывод попадает в систему, которая начинает обновляться для уменьшения ошибочных суждений в будущем.

Как передаёт издание Science, профессор робототехники Технологического университета Квинсленда Майкл Милфорд, участвующий в работе Google DeepMind, заявил, что сеть обладает огромным потенциалом. В будущем она может стать основой для домашнего робота или автопилота машины.

Google DeepMind учится как ребёнок. То есть если малыш видит ноутбук, то для него это сначала просто некая пластмассовая книга. Позже ребёнок понимает, что это у книги есть экран и клавиши, а затем, что они работают на ОС и могут выполнять различные задачи.

Сейчас Google DeepMind тренируется в виртуальной среде, но вскоре начнутся испытания в реальном мире.

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