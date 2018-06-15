Учёные объяснили, чем опасен каннибализм

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Болезнь Крейтцфельдта-Якоба в 20 веке почти уничтожила всех людоедов в Папуа – Новой Гвинеи. Сейчас же практика есть человеческую плоть, что очень странно, распространена в различных уголках мира.

Для многих «каннибализм» является чем-то ненормальным и отвратительным. В современном обществе это неприемлемо, но во многих частях мира люди продолжают поедать себе подобных. К примеру, в Папуа-Новой Гвинее община поедает умершего человека в знак уважения к его семье и родственникам. По словам местной полиции, они даже обыскивали дома целителей и находили там части человеческого тела. «Колдун» в участке заявил, что ему уже надоело есть человечину, но это нужно для обрядов. Тогда на улицы в его поддержку вышли сотни людей, которые открыто заявили, что занимаются каннибализмом.

Американский писатель и учёный Реза Алан в своих работах описывал, как в Индии религиозные общины Агхори проводят свои ужасающие ритуалы: они поедают фекалии, едят людей и участвуют в необычных сексуальных практиках. Агхори не убивают людей для пропитания. Они находят трупы утопленников в реках и морях. Эти люди покрывают свои тела пеплом умерших и носят их черепа, чтобы «не болеть».

Кстати поедание себе подобных очень распространено среди животных. Сейчас исследователи изучают, почему амфибии едят кожу матери, насекомые откусывают головы партнёров и так далее. Вспышки людоедства встречаются очень часто в дикой природе.

Но сейчас учёные объяснили, чем опасен такой каннибализм. Людоеды погибают из-за болезни Крейтцфельдта-Якоба, которая может быть не только в мясе коровы, но и в мясе человека. В 20 веке из-за неё почти вымерли целые племена в Папуа-Новой Гвинеи. Люди целый день буквально были неподвижны, пока их не вылечила группа исследователей.

Кстати из-за каннибализма, скорее всего, исчезла популяция неандертальцев.