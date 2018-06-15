Астрофизики NASA обнаружили на Церере огромное количество органических соединений

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Неожиданным открытием для ученых из NASA оказалось наличие следов органики в недрах Цереры. После проведенного анализа зондом Dawn астрофизики пришли к выводу, что планета-карлик на 50% покрыта органическими соединениями.

Ханна Каплан, представитель исследовательского института в Боулдере, заявила об обнаружении большого количества органических соединений на планете-карлике Церере. Ученые проанализировали планету, ориентируясь на космическую, а не земную органику. Выяснилось, что Церера покрыта органическими соединениями на половину, а не на 6-10 процентов, как считалось ранее.

Как оказалось, соединения имеют все свойства состава углистых хондритов (самый распространенный вид астероидов). Благодаря снимкам, полученным зондом Dawn удалось увидеть белые структуры в кратере Оккатор.

Ранее Церера считалась заурядной карликовой планетой, и ученые не могли предположить о наличии в ее недрах водного океана. Астрофизики были удивлены этому открытию, но происхождение этих соединений до сих пор неизвестно. Образование таких веществ вызывает множество вопросов, их появление связывают с воздействием комет, а не астероидов. Ученые надеются доставить фрагменты пород в NASA.

Напомним, что 7 февраля 2018 года инженер Tesla Roadster Илон Маск, сообщил о том, что автомобиль не долетел до Марса. Вместо этого ракета перелетела необходимую орбиту и улетела в сторону карликовой Цереры.