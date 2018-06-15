Учёные-генетики изменили пол мыши, превратив её из самца в самку

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Генетики до сих пор определяют, где находятся хромосомы, которые отвечают за пол потомства. Известно, что все млекопитающие используют особые половые хромосомы для определения пола. Например, при наличии двух Х-хромосом в геноме человеческого зародыша родится девочка, а одной X и одной Y-хромосомы – мальчик. Где содержится эти «мужская» и «женская» программы роста зародыша и что ими управляет, ученым пока не известно.

Учёные из Института Фрэнсиса Крика уверены, что важными составляющими являются два гена – Sox9 и Sry. Первый ген определяет развитие половых органов, второй - вступает в работу, когда зародыш «определяется» с полом. Британские ученые решили найти мутации среди клеток, которые находятся рядом с этими важными генами. Последние исследования показывают, что небольшая часть ДНК, названная энхансером 13 (Enh13), которая находится на расстоянии более полумиллиона оснований от гена Sox9, повышает уровень продуцирования белка SOX9 в нужный момент, чтобы вызвать развитие яичек. После генетического удаления этой зоны все самцы приобрели женские вторичные половые признаки и женские половые органы.

Исследованиями в нарушении в половом развитии учёные занимались десятилетиями. Теперь известно, что «мусорная» ДНК занимает примерно 98% нашего генома, и лишь 2% его «букв» приходится на гены, кодирующие белки. Следовательно, нарушения полового развития следует искать не в генах.

По мнению профессора Робина Лоуэлл-Бэджа, энхансер Enh13 имеет отношение и к человеческим сексуальным расстройствам, и его можно использовать для диагностики некоторых случаев.