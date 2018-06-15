VistaNews.ru


Учёные-генетики изменили пол мыши, превратив её из самца в самку

Сегодня, 12:15

Генетики до сих пор определяют, где находятся хромосомы, которые отвечают за пол потомства. Известно, что все млекопитающие используют особые половые хромосомы для определения пола. Например, при наличии двух Х-хромосом в геноме человеческого зародыша родится девочка, а одной X и одной Y-хромосомы – мальчик. Где содержится эти «мужская» и «женская» программы роста зародыша и что ими управляет, ученым пока не известно. 

Учёные из Института Фрэнсиса Крика уверены, что важными составляющими являются два гена – Sox9 и Sry. Первый ген определяет развитие половых органов, второй - вступает в работу, когда зародыш «определяется» с полом. Британские ученые решили найти мутации среди клеток, которые находятся рядом с этими важными генами. Последние исследования показывают, что небольшая часть ДНК, названная энхансером 13 (Enh13), которая находится на расстоянии более полумиллиона оснований от гена Sox9, повышает уровень продуцирования белка SOX9 в нужный момент, чтобы вызвать развитие яичек. После генетического удаления этой зоны все самцы приобрели женские вторичные половые признаки и женские половые органы.

Исследованиями в нарушении в половом развитии учёные занимались десятилетиями. Теперь известно, что «мусорная» ДНК занимает примерно 98% нашего генома, и лишь 2% его «букв» приходится на гены, кодирующие белки. Следовательно, нарушения полового развития следует искать не в генах.

По мнению профессора Робина Лоуэлл-Бэджа, энхансер Enh13 имеет отношение и к человеческим сексуальным расстройствам, и его можно использовать для диагностики некоторых случаев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Смена пола защищает от вырождения ДНК

Учёные: Мужчины на Земле могут исчезнуть

Генетики: Человек способен переварить насекомое

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем