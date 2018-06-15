Учёные: В океане есть акулы, излучающие в темноте зелёный свет

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Такой необычный вид удалось заснять на видео в Калифорнии.

Учёные установили, что в глубинах океана есть акулы, излучающие яркий зелёный свет в кромешной темноте. Это реально может напугать тех, кто с подобным явлением не знаком. В сеть уже выложено видео.

Акулы способные к излучению яркого зелёного цветы, обитают рядом с побережьем Южной Калифорнии. По крайней мере, ученые нигде их больше не находили.

То, что кожа у этих морских исполинов жёсткая, давно известно и привычно. Оказалось, что у некоторых их видов она может светиться. Ранее об это ничего известно не было.

Подобной способностью обладает акула, которую называют волнистая. Ранее её отличительная особенность не была замечена, поскольку этот вид не наблюдался на большой глубине в кромешной темноте.

Получается, что кожа этой акулы способна поглощать обычный свет и преобразовывать его в ярко зелёный.

Учёные полагают, таким образом хищница приманивает к себе либо добычу, либо партнёра.