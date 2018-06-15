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Угрожающая сущность агрессивного духа прошла мимо ребенка, играющего в безобидную считалочку. Последствия развлечения едва не стали жестокой расправой с мальчиком со стороны агрессивной сущности, о которой писали жители Индонезии.

Злой дух кунтиланак атаковал ребенка в прямом эфире. Мальчик снимал на видео ролик, когда во время его ликования и шалостей в кадр попал облик женщины в белой длинной ночной рубашке, а волосы были безобразно расположены и, скорее всего, накрывали ее глаза и лицо. Родители мальчика в шоковом состоянии не могут понять, как такое возможно.

Согласно преданию, это призрак беременной женщины, которая умерла раньше, чем родился её ребёнок. Ее внешний вид пугает бледностью кожи и длинными черными волосами, закрывающими лицо, она одета в длинное белое платье. Нередко этот ужасный персонаж становится основой розыгрышей и саркастических издевок.