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Ученые доказали положительное и отрицательное влияние еды на ДНК человека

Сегодня, 12:04

Ученные доказали, как употребляемая еда может повлиять на ДНК человека. Здоровье сердечно-сосудистой системы безоговорочно связано с употреблением насыщенных и полиненасыщенных жиров.

Недавно ученные установили, что пища, которую употребляет человек, способна влиять на его ДНК. ДНК представляет собой некую спираль, которая состоит из нуклеотидов. Таким образом, употребляемая еда может либо навредить, либо помочь сердечно-сосудистой системе. Причиной такого влияния становятся витамины и жирные кислоты, которые по-разному влияют на гены.

Ученые привели пример и показали, как насыщенные жиры способствуют повышению холестерина в крови. Полиненасыщенные имеют другое действие, распределяясь равномерно по организму и понижая уровень холестерина. Эксперты отметили, что влияние пищи, потребляемой человеком, является индивидуальным, так как ДНК каждого человека является неповторимым, что и делает его индивидуумом.

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