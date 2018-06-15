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Учёные разработали новый метод, как победить лимфому

Сегодня, 11:31

Специалисты, не покладая рук, работают над тем, как человечество может противостоять проблемам с онкологией. Их труды не пропадают даром.

Ученые, работающие в Подмосковье, разработали новый метод, с помощью которого можно победить лимфому. При этом, не используя химиотерапию.

Сообщение об этом размещено пресс-службой регионального Минздрава. Согласно предоставленной информации, новый метод – это применение фотоиммунотерапии. Сейчас проходят его клинические испытания.

Химиотерапия является эффективной, но у неё множество отрицательных побочных эффектов. Новый метод предполагает попадание крови пациента в специальный аппарат. Там в течение суток её иммунные клетки проходят процесс инкубации. Затем они «возвращаются» больному.

Иммунная система человека становится значительно сильнее. Следствием этого является то, что она сама разрушает лимфому. Побочные эффекты при этом отсутствуют, а здоровье клетки не нарушаются.

Подмосковье является одним из регионов РФ, где смертность от онкологии снижается. В частности, в 2017 году подобных случаев наблюдалось на 15,5% меньше, чем в предыдущем.

Если новый метод победить лимфому «сработает» и станет доступным, случаев излечения от онкологии станет ещё больше.

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