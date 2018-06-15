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Врачам предложили стать участниками эксперимента. В Кемеровском областном клиническом фтизио-пульмонологическом медицинском центре внедрили новую технологию ведения пациента от 6 месяцев до 2 лет, страдающего туберкулезом. Для апробации нанометода предложено использовать компьютеры и планшеты.

В Кемерове испытают новую технологию бесконтактного лечения туберкулеза. Об этом рассказал Андрей Уфимцев, ссылаясь на данные клиники, где уже 14 человек находятся под наблюдением врачей без ежедневного контакта. В фтизио-пульмонологическом медцентре оценили недостатки и достоинства оригинальной возможности поддержания состояния здоровья пациентов.

К слову, в Новосибирской области хирурга-стоматолога Михаила Колыбелкина назвали лучшим врачом года.