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Запись голоса Стивена Хокинга запустят в черную дыру

Сегодня, 08:29

После церемонии похорон, запись голоса знаменитого ученого отправится в космос в черную дыру.

Хокинга похоронили между Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. Гениальный ученый мировой известности Стивен Хокинг ушел в другой мир 14 марта 2018 года, ему исполнилось на тот момент 76 лет. Урну с пеплом покойного похоронили на Вестминстерском аббатстве. В ближайшее время аудиозапись разговора Хокинга запустят в дыру 1А 0620-00 при помощи космического агентства Европы.

Дочь Хокинга Люси рассказала, что отец был очень хорошим родителем и гениальным ученым. Проститься с физиком можно было в Кембриджском университете Великобритании.

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