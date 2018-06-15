Учёные нашли новый способ лечения рака крови

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Онкологические проблемы со здоровьем продолжают оставаться в центре внимания, поскольку затрагивают множество людей. Наука пытается бороться с этими заболеваниями.

Учёные США объявили, что нашли новый способ для лечения рака крови. Оказалось, что в этом могут помочь препараты, которые применяют для того, чтобы понизить в крови уровень липопротеинов. Их называют статины.

Обычно их вводят пациентам, чтобы в их крови стало меньше жиров и, тем самым, понизился риск атеросклероза. Под воздействием статинов понижается уровень липопротеинов и триглицеридов с низкой плотностью.

Именно они считаются переносчиками того, что именуют «плохой холестерин», способствующий заболеваниям сердца и преждевременной кончине.

Учёные установили, если при раке крове использовать сатины комбинированно с химиотерапией, эффективность лечения существенно повышается.

Опыты были проведены на мышах. Продолжительность жизни больных животных после лечения с помощью статинов заметно увеличилась.