Пластичность нейронов мозга улучшается психоделическими препаратами

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Проблема восстановления поврежденной нервной системы особо остро стоит перед человечеством. В ходе проведения исследования ученые выяснили, что рост новых ветвей нейронов мозга может происходить под воздействием наркотических препаратов типа ЛСД или амфетаминов.

Ученые Калифорнийского университета (США) провели исследование возможных путей лечения психических расстройств и реабилитации нервной системы человека. В ходе эксперимента установлено, что употребление некоторых наркотических препаратов способствует увеличению количества дендритов. Для опыта использовались крысы, которых поили психоделическими препаратами.

Также установлено, что во время депрессии у человека резко сокращаются нейроны в префронтальной коре, а при помощи данного метода они могут восстанавливаться до прежних размеров. Подобные сокращения происходят и во время других состояний – тревоги посттравматического стрессового расстройства, а также наркомании. В ходе исследования были проведены тесты таких веществ как ЛСД, МДМА, ДМТ, которыми воздействовали не только на подопытных животных, но и на клетки человеческого мозга.

Медики уже давно высказывали мнение, что психоделические препараты способны изменять структуру нейронов, но исследование американских ученых является первым, которое подтверждает данную теорию. Таким образом, пациенты с пораженной нервной системой теперь могут полностью восстановить ее работу не только при помощи кетамина, но и различных психоделических препаратов. Когда данный метод будет официально применяться для лечения больных не сообщается, на данный момент он проходит все необходимые стадии проверки.