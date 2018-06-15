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Теории квантовой механики, из разряда предположений, с каждым годом получают свое реальное подтверждение. Подтверждением тому служат первые квантовые компьютеры и устройства, заставляющие ученых пересматривать свои взгляды на физические догмы.

Российские физики проследили за «побегом» магнитных вихрей из сверхпроводника, в обычные металлы, что наделяет их необычными свойствами, которые заставляют взглянуть на традиционные технологии разработки традиционных устройств. Речь идет об опыте, в котором, самые быстрые и неуловимые объекты в изученной Вселенной, а именно, «вихри Абрикосова», были «отловлены». Ученые при этом, использовали тоннельный микроскоп.

Эксперимент исследователей состоял в обстреле «сэндвича» из ниобия и меди электронными пучками, который позволил магнитным вихрям из сверхпроводника, переместиться в «обычный» металл. Такая технология позволяет в разы сократить себестоимость создания новейших квантовых компьютеров, а также создать новую, более простую методологию их применения. Ученые продолжают работу в этом направлении.