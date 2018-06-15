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По словам очевидцев, он расположен на поле и имеет границы идеальной формы. Увидеть фигуру может каждый проезжающий по трассе неподалёку от микрорайона «Елецкий».

О том, что в Липецке появился загадочный ровный круг, сообщил местный житель по имени Геннадий, он и опубликовал снимки. По словам мужчины, он не верит в существование НЛО или всяких внеземных цивилизаций. Липчанин уверен, что большинство таких объектов – это просто домыслы уфологов, которые наделены природой богатой фантазией.

Однако, Геннадий всё же признаётся, что сфотографировал нечто необычное, чему объяснение дать не может – это ровный круг на поле. По словам мужчины, возле него расположена трасса. Поэтому каждый проезжающий может заметить данное необычное явление.

Пока что неизвестна природа этого круга, но на снимках видно, что он как бы впадает в землю на несколько десятков сантиметров. Кроме того, трава в нём растёт не так, как на остальных участках поля.