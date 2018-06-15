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Красная планета пережила необычайно сложную атаку из Космоса. Вселенная послала на поверхность Марса неопознанный объект, который спровоцировал огромный взрыв, последствия которого могут изменить местонахождение планет в Солнечной системе.

Ученые провели оценку произошедшего и сошлись в мнении, что необычный инцидент произошел некоторое время тому назад, однако следы, обнаруженные NASA Mars Reconnaissance Orbiter, говорят об обратном. Красная планета потерпела нападение от неизвестного объекта. Не исключается вероятность того, что это было НЛО.

После столкновения с загадочным объектом Марс взорвался. Габариты и скорость атаки поразили знатоков Космоса, появились предположения, что инопланетяне ведут ядерную войну на Марсе. Фотография со следами взрыва, сделанная космическим аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, опубликована на сайте Университета Аризоны 11 июня этого года.