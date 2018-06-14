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Российские ученые научились диагностировать патологии мозга у эмбриона

Сегодня, 20:52

Разработанный учеными новый метод томографии позволит предупредить тяжелые нарушения в развитии головного мозга плода на ранних стадиях беременности.

Российские ученые научились диагностировать патологии мозга у эмбриона с помощью нового метода томографии. Отмечается, что образование оболочки с содержанием миелина (клетчатых мембран, окружающих нервные отростки) происходит на ранних этапах развития беременности, а всякие нарушения данного процесса приводят к тяжелым и почти неизлечимым заболеваниям.

Однако наблюдать подобные изменения, в особенности на первых неделях беременности, достаточно сложно. Именно поэтому исследователи Томского государственного университета совместно с американскими коллегами разработали математический способ анализа данных томографии, позволяющий увидеть сигналы, исходящие от мембран клеток.

Ученые отмечают, что совершили настоящий технологический прорыв. Он проявляется в том, что исследователи научились реконструировать карты МПФ, используя исходные данные, которые можно получить почти на каждом томографе. Отмечается, что вскоре ученые планируют подобным методом диагностировать у эмбриона злокачественную опухоль.

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