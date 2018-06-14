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Об этом заявили ученые из клиники Кливленда, отмечая, что с неприятными болями в нижнем отделе спины сталкивается множество людей в определенные моменты жизнедеятельности. Кроме того, рак на сегодняшний день является наболевшей темой, к сожалению.

Американские врачи-онкологи предупреждают своих пациентов о том, что боли в спине могут быть симптомом рака.

Исследователи из клиники Кливленда отмечают, что боли в спине, вызванные раком, продолжаются длительное время и с каждым разом усиливаются.

Американское онкологическое общество добавило, что боль в нижней части спины может быть вызвана опухолью не только именно в этом отделе, но и служит симптомом рака толстой или прямой кишки, а также яичников. Чаще всего, боль, вызванная раком, говорит о том, что болезнь прогрессировала и начала распространяться по организму.

Отмечается, что симптомы могут быть вызваны не только раком, но и переломом кости в позвоночном отделе, инфекцией или, так называемым, синдромом «конского хвоста», а также радикулитом или смещением позвоночного диска.

Врачи отмечают, что лучшим способом предупредить или остановить боли в спине является физическая активность. С уже имеющейся болью это может даться с трудом, однако, врачи уверяют, что это уменьшит боль на долгий срок. Если боль в спине не прошла и даже усугубилась, то необходимо обратиться к врачу.