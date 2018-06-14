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Ученые: С 1970 года население планеты стремительно тупеет

Сегодня, 19:59

Об этом свидетельствуют результаты IQ, снизившиеся с 102,3 до 99,4 пунктов. Научная работа опубликована на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские ученые, представляющие Центр экономических исследований Рагнара Фриша, заявляют, что с 1970 года население планеты стремительно тупеет. В рамках научной работы эксперты проанализировали данные 730 тысяч призывников, которые были рождены в период с 1962 по 1991 годы. Рожденные в 1962 году имели показатель IQ в 99,5 пунктов, а люди, родившиеся в 1970 году, показали лучший результат и остановились на уровне 102,3. Уже к 1989 года показатель опустился до 99,4 пунктов.

Заявить конкретное доказательство того, что люди активно тупеют, ученые не могут. Появились гипотезы, согласно которым IQ снижается в результате миграции, ухудшения системы образования и воспитания в семье, ухудшения качества пищи и наличие проблем со здоровьем. Не исключаются воздействие СМИ, интернета и цифровых технологий.

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