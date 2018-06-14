В Канаде учёные научились добывать топливо из воздуха

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Стоимость полученного продукта может варьироваться от 94 до 232 долларов за тонну.

В Канаде нашли способ решить энергетическую проблему, которая сегодня приобрела особую актуальность. Местные учёные заявили, что источником, из которого можно добывать топливо, станет не вода или солнечные лучи, а воздух. Специалисты научились создавать химические реакции, способствующие такому преобразованию. В компании Carbon Engineering, которая курирует разработки в данной отрасли, заявили, что из воздуха можно получать углекислый газ, который в свою очередь преобразуется в другое вещество. Его можно применять при производстве бензина. Стоимость такого топлива может варьироваться от 94 до 232 долларов за тонну. Исследователи уверены, что их разработка позволит в будущем решить проблему энергетики.

Ранее мы писали, что американские физики сделали из воздуха пустыни стакан чистой воды. Исследователи намерены помочь таким образом измождённым от недостатка жидкости регионам мира.