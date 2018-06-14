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Сложные магнитные роботы уже печатаются на 3D-принтере

Сегодня, 19:37

Наука не стоит на месте и продолжает развиваться в самых разнообразных направлениях. Не остались вне их внимания и сложные магнитные роботы.

Они уже печатаются на 3D-принтере. Это удалось специалистам США, которые уже могут программировать его на печать в магнитном поле. С помощью этого им удалось создание нового метода, при помощи которого был создан шестиногий робот.

Для того, чтобы магнитные роботы были напечатаны учёными, проводилось использование мягкого материала с нанесенными на него ферромагнитными частицами.

Таким образом, электромагнит, который окружает принтерную головку, способствует образованию магнитного поля. Оно, в свою очередь, ориентирует частицу в материал.

Поле способно определять свойства объекта даже после того, как процесс печати завершится.

Открытие удалось учёным, работающим в технологическом институте Массачусетса. Они смогли «научить» мягкий материал осуществлять сложные движения, которые являются ответом на колебания внешнего магнитного поля.

Материалом, ставшим «прорывным», оказался силиконовый эластомер, в который включены частицы других типов.

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