Учёные: Роботы поработят человечество, а потом уничтожат планету

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Шведско-американский физик и космолог Макс Тегмарк предупредил, что люди будут порабощены искусственным интеллектом, который сами же и создадут.

В течение 20-минутной презентации на конференции TED-2018 профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк рассказал о возможностях и угрозах, которые несёт за собой разработка искусственного интеллекта. Он считает, что самообучающийся ИИ может однажды выйти из-под контроля и нанести удар по человечеству.

Ряд известных исследователей не исключают, что ИИ сможет перехитрить людей в любой мыслительной задаче в течение десятилетий. Один из экспертов считает, что люди не смогут идти нога в ногу с роботами, которые могут с лёгкостью поработить, а позже и вовсе уничтожить человечество. Часть учёных рассматривает эту ситуация как эволюцию человечества, а искусственный интеллект – как наших потомков.