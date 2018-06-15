Ученые: Нейросеть заменит человека

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Немецкие ученые разработали специальную программу, которая сможет предугадывать действия человека. Специальные алгоритмы будут предсказывать алгоритм действий человека, частично заменяя его деятельность.

Нейросеть вскоре заменит человека. Ученые из Германии загрузили в нейросеть несколько десятков видеороликов, где человек выполняет определенные действия. Таким образом, система запомнила их последовательность и сможет воспроизводить те же действия. Например, на одном из видео кулинары готовили определенное блюдо, рецепт которого также загрузили в приложение, чтобы механизм лучше запомнил последовательность действий. Теперь нейросеть может подготовить нужные инструменты или подсказать что-то, пока повар готовит блюдо.

По мнению некоторых экспертов, такое открытие станет большим прорывом в создании системы «умный дом», которая в будущем сможет помогать хозяину на кухне или напоминать о его планах на день.