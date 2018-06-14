VistaNews.ru


Учёные нашли причины боязни пауков и скорпионов

Сегодня, 17:17

Команда американских учёных из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила людские фобии, связанные с разными существами дикой природы. Оказалось, что скорпионы вселяют в людей гораздо больший страх чем пауки.

Роль пауков раньше сильно приуменьшалась, даже учёные-этимологи не задумывались и не желали видеть полезность этих насекомых.

Но оказалось, что арахнофобия уступает по силе боязни скорпионов. Пауки менее вредны для человека, в то время как скорпионы могут представлять собой большую опасность, таящуюся в ядовитом хвосте. Последствия укуса паука не такие серьёзные, за исключением тропических видов, которых с трудом можно встретить в мегаполисе. Попадание яда скорпиона в кровь может вызвать летальный исход.

Специалисты изучили эту фобию, сравнив реакции людей из двух разных штатов Америки. В Висконсине скорпионов нет от природы, в то время как в Аризоне обитает Аризонский древесный скорпион – самый смертоносный вид в США. Оказалось, что первые боятся скорпионов сильнее, хотя и не живут в непосредственной близости с ними.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые назвали самое маневренное и быстрое животное на Земле

Ученые из КНР нашли в янтаре хвостатых пауков возрастом в 100 млн лет

Волгоградцы обеспокоены нашествием ядовитых пауков каракуртов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем