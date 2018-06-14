Учёные нашли причины боязни пауков и скорпионов

Сегодня, 17:17

Команда американских учёных из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила людские фобии, связанные с разными существами дикой природы. Оказалось, что скорпионы вселяют в людей гораздо больший страх чем пауки.

Роль пауков раньше сильно приуменьшалась, даже учёные-этимологи не задумывались и не желали видеть полезность этих насекомых.

Но оказалось, что арахнофобия уступает по силе боязни скорпионов. Пауки менее вредны для человека, в то время как скорпионы могут представлять собой большую опасность, таящуюся в ядовитом хвосте. Последствия укуса паука не такие серьёзные, за исключением тропических видов, которых с трудом можно встретить в мегаполисе. Попадание яда скорпиона в кровь может вызвать летальный исход.

Специалисты изучили эту фобию, сравнив реакции людей из двух разных штатов Америки. В Висконсине скорпионов нет от природы, в то время как в Аризоне обитает Аризонский древесный скорпион – самый смертоносный вид в США. Оказалось, что первые боятся скорпионов сильнее, хотя и не живут в непосредственной близости с ними.