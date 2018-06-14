Учёные: «Фермент шума» разрушает сосуды человека

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Ученые университета города Майнц (Германия) выявили фермент, влияющий на работу сосудистой системы человека. После проведения ряда опытов, они выяснили, что он активизируется после усиления уровня шума, сообщает European Heart Journal.

Эксперты, специализирующиеся на проблемах сердечно-сосудистых заболеваний, вычислили фермент, разрушающий сосуды человека из-за уровня шума. Это вещество отвечает за скачок гормонов стресса в крови, возникающее в результате шума. Наибольшую активность он проявляет во время сна при полном отсутствии звуков, чаще всего ночью. Высокую дисфункцию и уровень воспалительных процессов в сосудах наиболее вызывает звук самолета.

Кроме этого, учеными был исследовано влияние шумового давления на мозг. Выяснилось, что сильный уровень шума нарушает синтез оксида азота, который является основополагающим в выработке этого фермента. Результаты полученных исследований помогают ученым в изучении причин расстройства центральной нервной системы у детей из-за авиационного шума.