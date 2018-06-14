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Ученые открыли новый вид креветок-хоббитов

Сегодня, 16:22

Ужасное существо с волосатыми конечностями напомнило учёным о персонажах саги Толкиена.

Новый вид креветок-хоббитоов открыли биологи после многочисленных исследований. Специалисты решили назвать их в честь одного из персонажей фантастического мира из «Властелина колец» Бильбо Бэггинса. Он в произведении Толкиена относился к сказочному народу хоббитов – маленьких неказистых человекоподобных существ, которые отличались неуклюжестью и разгильдяйством. Также они были достаточно волосатыми, что в большей степени и повлияло на решение учёных.

На клешнях членистоногого имеются небольшие волосы, что отличает его от других видов. Odontonia bagginsi был найден в 2009 году, однако подробное описание получил только сейчас. Эти членистоногие длиной до сантиметра обитают на глубине до 27 метров на каменистых коралловых рифах.

Ранее мы писали, что ученые назвали в честь Леонардо Ди Каприо жука. Таким образом, исследователи решили выразить свою признательность известному голливудскому актёру.

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